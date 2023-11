Nattanzinho fala sobre a própria sexualidade após comentário de Mari Fernandez em podcast

O cantor Nattanzinho usou as redes sociais para desmentir que seja bissexual. Durante participação no PodCats, exibido na última terça-feira (21), a amiga dele, Mari Fernandez, apontou que o cantor já teria “experimentado” homens e mulheres.

"Gente, é meu jeito de brincar com tudo e deixar tudo mais leve. Zero preconceito, e não sou bissexual", disse o artista cearense em um comentário no Instagram. Ao portal hugogloss.com, a assessoria do cantor disse que tudo não passou de uma “brincadeira entre amigos”.

Durante o programa apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, Mari falou sobre a própria bissexualidade, ao ser questionada se tem preferência em ficar com homens ou mulheres. “Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois”, contou.

Em seguida, Nattan perguntou se a estrela se considera bissexual. “Então você é bissexual? Eu nem sabia”, questionou. “Isso. Tu já provou os dois também. Eu lembro aquele seu caso”, devolveu ela, aos risos. Surpreso, o cantor desconversou sobre o assunto. “O Nattan está fugindo da conversa, viu?”, disse Mari.