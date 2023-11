Kevi Jonny relata que sofreu tentativa de sequestro em Salvador

O cantor baiano Kevi Jonny relatou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (22), que sofreu uma tentativa de sequestro em Salvador, na terça (21).

O artista disse que foi abordado por dois homens quando chegava em um estabelecimento. Os homens apontaram uma arma para ele e tentaram o levar à força para dentro de um carro. No entanto, pessoas que estavam no local começaram a gritar e os suspeitos acabaram liberado o cantor. O celular de Kevi foi levado pelos assaltantes.

“Tenho certeza que foi Jesus, eu me segurei, infelizmente eu não sabia o que fazer, não tem o que fazer em uma situação dessas”, disse o artista, que namora a influenciadora digital Sthe Matos.

Kevi explicou que a princípio iria omitir o ocorrido dos fãs, mas não conseguiu. Ele também disse que não entraria em detalhes sobre a situação, que descreveu como “horrível”.

“Eu só pedia para os caras terem calma e aí eles pegaram no meu pescoço com a arma, o pessoal gritou e eu tenho certeza que foi a mão de Deus que fez esses caras me soltarem e, graças a Deus, eles fugiram e eu estou aqui bem. Não aconteceu nada”, finalizou.