Equipe atualiza quadro de saúde do filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, após cirurgia

A cirurgia do pequeno Miguel, filho mais novo de 5 meses do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi bem sucedida e agora ele seguirá para recuperação. Segundo a equipe do cantor, o menino vai ficar três dias em observação.

“Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida, ele permanecerá na UTI nas próximas 72 horas, em observação”, diz nota enviada à Quem.

Miguel nasceu com uma cardiopatia chamada Tefrallogia de Fallot, uma doença congênita que causa malformações no músculo cardíaco, aorta e válvula pulmonar.

Cristiano desabafa

Nessa segunda-feira (20), Cristiano fez um relato em suas redes sociais após a cirurgia do filho, fruto de seu relacionamento com Paula Vaccari.

"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluída (...) A dor de te ver passar por tudo, é imensurável, mas Jesus está no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos", relatou o artista.