‘Mais uma etapa do milagre concluída’, diz sertanejo Cristiano após cirurgia do filho

O sertanejo Cristiano, que compõe dupla com Zé Neto, falou com os fãs sobre o estado de saúde de Miguel, seu filho de cinco meses. Em um texto emocionante, publicado nesta segunda-feira (20), no Instagram, o cantor relatou que nunca, em 35 anos de vida, enfrentou uma situação tão delicada e difícil. O bebê é fruto do relacionamento do artista com Paula Vaccari. Os dois já são pais de Pietra, 6 anos, e de Cristiano, 3.

"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluída (...) A dor de te ver passar por tudo, é imensurável, mas Jesus está no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos. A fé é a única força que nos manteve de pé até aqui, mas fé por inteiro, fé sem desconfianças de Deus, eu sempre pedi pela sua vida, pelo seu milagre, mas sempre pedi pra que fosse feita a vontade de Deus, não a minha, pois tinha fé de que ele saberia o melhor pra nós, jamais culpei ou culparia Deus por nada que acontecesse!", relatou o artista, que, no final do texto, ainda agradeceu todo o apoio que vem recebendo de seus fãs.

Famosos prestam solidariedade

Nos comentários, alguns famosos se manifestaram, revelando que estão torcendo pela recuperação da criança e com emojis indicando oração. Dentre eles, deixaram recados nomes como Eduardo Costa, Michel Teló, Gusttavo Lima, Maiara, César Menotti e a dupla João Bosco e Vinícius, todos estes parceiros de Cristiano no estilo sertanejo.

Entre os fãs, as mensagens foram de solidariedade e força. "Amém!! Papai do céu esta sempre ao lado dele. Esse anjinho é muito guerreiro! Em muita oração pela recuperação desse pequeno", disse uma pessoa. "Já deu tudo certo irmão, tenho certeza disso, vai voltar pra casa curado", desejou mais um. "Miguel carrega a marca do milagre. Grandes coisas Deus fará através do seu testemunho de milagre", defendeu outra seguidora.

O pequeno Miguel nasceu com uma cardiopatia chamada Tetralogia de Fallot, doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar, fundamentais para o funcionamento correto do órgão. O bebê passou por uma cirurgia no coração também nesta segunda-feira (20). Mais cedo Cristiano tinha avisado que o menino seria submetido ao procedimento. “Hoje lute por você, filho, e pro resto da minha vida, seu pai vai lutar por você", pediu ele