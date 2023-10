Simone Mendes revela sonho de parcerias com Zé Neto e Cristiano e Michael Bublé

Sucesso na carreira solo, a cantora Simone Mendes, 39 anos, concedeu entrevista, nesta quinta-feira (19), ao Observatório dos Famosos, do Uol, e revelou os artistas com quem sonha em fazer parcerias.

Simone disse pensar em se unir tanto com artistas nacionais quanto internacionais. “Já cantei com muitos artistas que eu admiro e sempre sonhei, como o Roberto Carlos, recentemente Gusttavo Lima", iniciou. Em seguida, disse: “Uma dupla que ainda quero fazer uma parceria seria Zé Neto e Cristiano. Ahh… Quem sabe Michael Bublé. Vale sonhar alto, né? (risos)", arriscou, sem perder o humor característico.

A cantora também foi questionada, após comentário do entrevistador Felipe Reis, sobre o sucesso da canção "Erro gostoso", sobre como ela encara quando alguém pisa na bola com ela, se é rancorosa ou perdoa com facilidade: "Eu sou de perdoar porque o perdão liberta, sabe? Eu acredito que, quando você não perdoa, é como se tivesse uma mochila muito pesada sobre as suas costas e você não flui. A pessoa que perdoa é vitoriosa. Ela ganha. Você não precisa conviver, mas perdoar, e esta atitude te deixa livre, leve e feliz", defendeu.

Ela enfatizou que se sente muito feliz na carreira solo: "dá para ver no meu rosto", frisou. "Consigo transparecer de felicidade ao ver o Brasil inteiro cantar a minha música. Como não ficar feliz? Como não agradecer a Deus, aos fãs, por me colocar no colo e dizer: 'tô com você, vamo pra cima, continue vivendo o seu sonho'".

O disco de trabalho da famosa, "Cintilante", é recheado de sucessos que bombam nas plataformas de streaming e nas rádios pelo Brasil. O álbum conta com nove músicas, incluindo os hits “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “Oi, Erro”, faixas que já acumulam impressionantes 365 milhões de streams no Spotify.