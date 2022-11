Nattan grava DVD no Aterro da Praia de Iracema nesta quinta-feira (3); saiba horário e como chegar

Os fãs do cantor Nattan movimentam o Aterro da Praia de Iracema, nesta quinta-feira (3). A partir das 19h, ele inicia gravação do DVD "O Fantástico Mundo de Nattan". Nomes nacionais da música, como Gusttavo Lima e Xand Avião, irão participar de produção audiovisual.

Com o grande porte do DVD, mudanças no trânsito foram realizadas já pela manhã:

7h: fechamento da Avenida Historiador Raimundo Girão. No trecho compreendido entre as ruas Rui Barbosa e Ildefonso Albano;

Opção de desvio no sentido Mucuripe/Centro: dobrar à esquerda na Rui Barbosa e Ildefonso Albano

Opção de desvio no sentido Centro/Mucuripe: entrar à direita na Ru Ildefonso Albano e à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa;

17h: Bloqueio da Av. Historiador Raimundo Girão será ampliado, iniciando na Av. Barão de Studart até a Rua Ildefonso Albano;

Serão bloqueados também os cruzamentos da Av. Monsenhor Tabosa com Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno e Barão de Aracati;

Previsão de liberação das vias: após a dispersão total do público, por volta das 3h da manhã

Produção teatral

Legenda: Palco gigante foi montando no Aterro da Praia de Iracema Foto: Reprodução/Instagram

O DVD do cantor Nattan terá corpo de dançarinos, além de cenários teatrais para simular diferentes universos imaginários. O trabalho de produção e direção criativa é assinado por André Gress.



No Instagram, o cantor chegou a soltar alguns spoilers do cenário como a fantasia de um sapo e cartas gigantes de um baralho.