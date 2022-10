Mari Fernandez canta letra de Caetano Veloso em piseiro para especial do Spotify

O aplicativo Spotify estreou o projeto musical "Atemporais". A produção homenageia Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. A estreia aconteceu com as canções "Você Não Entende Nada" e "Da Maior Importância", interpretadas por Mari Fernandez e Marina Sena.

"Caetano é uma inspiração para a gente. O que torna a canção atemporal [Você não entende nada] é porque é uma canção que fala sobre você se sentir livre, sobre você querer ser solto e é uma canção que vem passando por várias gerações", ressaltou Mari Fernandez.

Veja entrevista sobre regravação de música:

Próximos lançamentos

A plataforma ainda lançou as canções "Travessia" e "Maria, Maria", interpretadas por Djonga e Ludmilla, respectivamente. As regravações estrearam nesta quarta-feira (26), aniversário de Milton Nascimento.

"A melodia é bonita, a letra é bonita; quando estou ouvindo 'Travessia', sempre fico emocionado, ela me traz uma lembrança muito forte de infância", contou Djonga.

"'Maria, Maria' traz um estilo completamente diferente do que eu canto normalmente, do que as pessoas estão acostumadas", disse Ludmilla.