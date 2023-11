Nattan compra carro de luxo para a mãe: 'esse é pra minha coroa'

O cantor cearense Nattan presenteou a mãe com um carro de luxo nesta semana. Dona Rosilenne Santos ganhou do herdeiro um veículo modelo Mini John Cooper Works. Conforme sites especializados na venda de automóveis, dependendo do ano e do modelo, o valor do bem pode passar de R$ 250 mil.

Veja também

No Instagram, Nattan chegou a registrar a alegria da mãe dentro do presente e declarou: "ela tá demais. Esse é pra minha coroa".

Em setembro deste ano, o forrozeiro também revelou nas redes sociais que comprou uma mansão para a mãe em Tianguá (CE), terra natal da família. Segundo Nattan, os presentes para ela são para agradecer as conquistas que ele teve ao longo da trajetória musical.

Apaixonado por carros de luxo

Legenda: Porsche Macan Foto: Divulgação

Não é segredo para ninguém o quanto Nattan gosta de veículos caros. Desde o retorno financeiro com os shows pelo Brasil e o mercado publicitário, o cearense vem somando um grande patrimônio em carros.

Na garagem luxosa do cantor, ele conta com uma Porsche Macan. Segundo sites especializados, as versões do veículo podem custar de R$ 415 mil até R$ 635 mil. O destaque do carro do forrozeiro é a cor, que chama atenção: um azul claro.

Em agosto deste ano, ao completar 25 anos, Nattan ganhou de amigos uma Lamborghini Urus zero km, avaliada em mais de R$ 2 milhões.