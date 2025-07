Nattan cancela agenda de shows após diagnóstico de Influenza A

Após uma intensa agenda de shows no período junino, o cantor Nattan precisou cancelar os compromissos desse final de semana após ser diagnosticado com Influenza A. Nesta quarta-feira (9), a equipe do artista revelou que medida foi tomada por determinação médica e, por isso, os shows que ocorreriam entre os dias 9 e 13 de julho, foram cancelados.

Os shows seriam realizados em Bragança (PA), Santa Bárbara (MG), Salinópolis (PA) e Santana do Araguaia (PA). "Ele agradece o carinho e a compreensão dos fãs e espera voltar em breve com toda a saúde e a alegria para vocês", afirmou a equipe.

Anteriormente, Nattan já tinha compartilhado alguns sintomas com os seguidores, como febre intensa.

"Você não tem noção o que é isso aqui não. Nunca vi pegar para derrubar desse jeito daqui não. Dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo. Sem força, febre, 38 e 39 graus de febre. Vai e volta". Nattan Cantor

Na tarde de terça-feira (8), ele chegou a ser atendido em um hospital. Nos stories, mostrou o momento em que escolhia a refeição ao lado da ex-BBB Rafa Kalimann.

Lançamento de álbum

Em meio aos stories sobre a doença, lembrou que vai lançar um novo álbum. "Amanhã, álbum novo. Se Deus quiser, logo estou de volta bem para vocês. Vou me curar logo", escreveu.

"Galera, falta um dia para o lançamento do nosso álbum. Não vou conseguir fazer muita coisa, mas está muito especial. Vou postar alguns vídeos que eu já tinha gravado", afirmou nos stories.

Nattan ainda compartilhou os desejos de melhoras enviados por seus seguidores. "Deus restaure sua saúde, e para de se jogar no meio do povo, você fica muito vulnerável a viroses, e agora você vai ter um filho", escreveu uma internauta.

Confira nota na íntegra

"O cantor Nattan foi diagnosticado com um quadro viral de Influenza A e, por determinação médica, não poderá cumprir os compromissos desse final de semana de shows nos dias 9,11, 12 e 13 de julho, em Bragança/PA, Santa Bárbara/MG, Salinópolis/PA e Santana do Araguaia/PA. Ele agradece o carinho e a compreensão dos fãs e espera voltar em breve com toda a saúde e a alegria para vocês".