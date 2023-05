Murilo Huff e Nicole Melo terminam relacionamento após um ano

A médica Nicole Melo, 27 anos, confirmou o fim do relacionamento dela com o cantor sertanejo Murilo Huff, também de 27 anos. A declaração foi dada nesta terça-feira (2) através do Instagram.

"Não estou namorando. Infelizmente, meu antigo relacionamento não deu certo. É uma pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa, mas vidas diferentes. E tá tudo bem, não deu certo e é isso", disse.

Em meio de 2022, os dois começaram a ter um discreto affair. Era o primeiro relacionamento mais sério do sertanejo desde a morte de Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021.

Quem é Nicole Melo?

Nicole Melo é uma médica que virou assunto nas redes sociais após o envolvimento com Huff. Ela é natural de Goiás, tem 27 anos, e está se especializando em dermatologia.

De acordo com o jornal carioca Extra, Nicole leva uma vida confortável com a família. Ela também tem duas irmãs e um irmão. Atualmente, se divide entre as carreiras na saúde e na moda.

Na rede social, Nicole gosta de publicar momentos de viagens, pets, entre outros assuntos sobre moda. Há imagens dela em destinos como São Paulo, Lençóis Maranhenses, no Brasil, e até fora, como Cidade do Cabo, na África do Sul, Santiago, no Chile, ou Miami, nos Estados Unidos.