Mumuzinho grava DVD com participações de Zé Vaqueiro e Luísa Sonza no Rio de Janeiro

O carioca Mumuzinho gravou grande produção audiovisual no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (13). Intitulado de “Resenha do Mumu”, o sétimo álbum da carreira do pagodeiro, contou com parcerias de Dilsinho, Ferrugem, Zé Vaqueiro, Luísa Sonza, Molejo e Tiee.

“Resenha do Mumu” é uma coleção de 20 faixas que mostram a desenvoltura do artista ao trabalhar com nomes de estilos variados.

O disco revisita alguns de seus maiores sucessos, como “Playlist”, “Fulminante, Pra você acreditar, A carta, Baratinar” e “Eu Mereço Ser Feliz”, e também inclui oito faixas inéditas.

A direção da produção audiovisual é assinada por Fernando Catatau. O resultado será lançado ao público ainda esse ano.

Vejas fotos da gravação:

Legenda: Luísa Sonza representou a voz feminina na produção audiovisual Foto: Divulgação/Arthur Rodrigues

Legenda: "Resenha do Mumu" foi gravada no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/ Arthur Rodrigues