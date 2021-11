José Aparecido da Silva, 57, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, conhecido pelo nome de Sidney Sanley e apelidado por amigos de "Xuxu", foi encontrado morto em casa, na cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), nesta quinta-feira (4). As informações são do portal G1.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), uma testemunha chegou ao local e encontrou a vítima no chão. No Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi registrada como arma branca. Uma faca foi recolhida pela polícia.

O corpo do cantor passou por exames periciais. Ninguém foi preso.

Carreira

Sidney foi o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, que se formou em 1995, na capital sergipana. Na ocasião, ele fazia dupla com Luciana Linhares. Ele ficou conhecido pelo sucesso "Onde o Sonho Mora".

Em junho deste ano, ele chegou a participar da live "O Encontro" com ex-vocalista da Calcinha Preta.

Escute canção:

Lorena Linhares, ex-companheira de palco, comentou no Instagram a morte do amigo. "Noite de muita tristeza. Cantor Sidney, com quem cantei junto na Calcinha Preta, foi encontrado morto por suspeita de assassinato. Que Deus te dê descanso eterno".

O velória do cantor aconteceu no bairro América e o sepultamento no cemitério São Francisco de Assis, conforme informações publicadas no Instagram do cantor.