Mateus, dupla sertaneja de Jorge, passa por nova cirurgia no joelho para conter infecção

O cantor Mateus, de 42 anos, da dupla com o irmão Jorge, precisou se submeter a uma nova cirurgia no joelho, nesta quarta-feira (7). A notícia foi compartilhada pela equipe do artista nas redes sociais da dupla.

Segundo o comunicado, o sertanejo foi submetido a um procedimento cirúrgico de desbridamento no joelho, como medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica.

“Neste momento, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e aguarda a ermissão de um novo laudo que irá avaliar suas condições físicas após o procedimento”, informou a nota.

Ainda de acordo com o anúncio, enquanto não houver previsão para seu retorno aos compromissos da agenda, o cantor permanecerá afastado das apresentações.

SHOW SOLO DE JORGE

Os shows que não puderam ser adiados, como feiras agropecuárias e rodeios, serão realizados exclusivamente por seu parceiro Jorge, que seguirá representando a dupla nesse período.

SHOWS CONFIRMADOS (com apresentação somente do Jorge):

08/05-Nova Mutum/MT

09/05-Sorriso/MT 10/05-Cajamar/SP

15/05-Alta Floresta/MT

16/05-Sinop/MT

Os shows que puderam ser remarcados, com o apoio das produções locais, sofreram alterações para as seguintes datas:

Culabá/MT (Univag) nova data: 16 de agosto

Belo Horizonte/MG (Arena MRV) - nova data: 09 de agosto

“Agradecemos imensamente pela compreensão, pelo carinho e por todas as mensagens de apoio que temos recebido. Pedimos desculpas por qualquer transtorno e seguimos confiantes na plena recuperação do Mateus e em sua breve volta aos palcos”, conclui o comunicado.

CONFIRA O COMUNICADO

TERCEIRA CIRURGIA E PAUSA

Essa é terceira cirurgia no joelho que o artista precisa passar neste ano. No dia 24 de abril, Mateus foi submetido a uma cirurgia de emergência. A operação foi decorrência de um outro procedimento que o sertanejo passou em fevereiro.

A dupla anunciou, em dezembro do ano passado, uma pausa de tempo indeterminado na carreira a partir de 2026.

Os shows recentes integram a agenda de despedida dos fãs, além de celebrarem os 20 anos de carreira dos irmãos.

Os cantores alegaram que queriam descansar da rotina exaustiva de apresentações, aproveitar a família e, claro, compor.

“São 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho da estrada, para viver a família”, disse Mateus em entrevista, na época.

