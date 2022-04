Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022

A cantora Marília Mendonça foi uma das homenageadas no Grammy 2022, na noite de domingo (3). A sertaneja, vítima de um acidente aéreo aos 26 anos, foi listada entre os artistas que morreram no último ano.

Marília Mendonça apareceu no telão com os demais artistas e executivos da indústria que morreram nos últimos meses, como Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, e Charlie Watts, dos Rolling Stones.

Ao aparecer em foto no telão, o público repercutiu o assunto nas redes sociais em tom de saudade.

Anitta homenageou Marília no Grammy Latino

Legenda: A artista, que faz parte da Academia da premiação, falou sobre a perda da amiga ao mesmo tempo que eram exibidas imagens da "Rainha da Sofrência" no telão Foto: Reprodução/BIS

Não é a primeira que a cantora sertaneja ganha homenagem na premiação musical. A cantora Anitta lembrou de Marília Mendonça durante o Grammy Latino 2021.

Na ocasião, a artista, que faz parte da Academia da premiação, falou sobre a perda da amiga ao mesmo tempo que eram exibidas imagens da "Rainha da Sofrência" no telão.