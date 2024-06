Marido de Simone Mendes publica foto de filha do casal em carro de quase R$ 2 milhões

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, publicou nas redes sociais uma foto de Zaya, filha caçula do casal, em cima de um Porsche 911, que tem versões que podem chegar aos R$ 2 milhões.

Na legenda, ele se declarou à criança, de 3 anos: “Aquele ditado: duas máquinas que tanto faz. Mas ela, Zaya, é muito mais potente, o ronco do motor é maior, o combustível nunca acaba, tem vontade própria (carro não tem), mas é um amor indescritível. Ela é linda, o modelo muda a cada dia, nova pintura todas as manhãs… Essa é a máquina que conquista meu coração, todas as manhãs! Te amo, filha”, escreveu.

Simone se derreteu nos comentários: “Minha linda”. Os fãs do casal também deixaram elogios na postagem: “Abençoada! Eu tenho duas de modelo limitado”, escreveu uma pessoa. “Princesa mais linda”, disse outro fã.

A artista e Kaká ainda são pais de Henry Diniz. Tanto Zaya como Henry tem perfis nas redes sociais, acompanhados pelos fãs de Simone. Cada um acumula mais de 1 milhão de seguidores.