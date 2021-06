Marido de Mariana Polastrelli, suposto affair de Eduardo Costa, revela que pediu divórcio

O marido de Mariana Polastrelli, apontada como o novo relacionamento amoroso do cantor Eduardo Costa, entrou com pedido de divórcio da esposa. A informação foi concedida em entrevista ao colunista Léo Dias.

Eduardo Polastrelli falou sobre o caso ao jornalista e revelou que o pedido foi iniciado ainda na última segunda-feira (21). Ele e Mariana foram casados durante 15 anos e são pais de três filhos.

Segundo ele, o pedido teria sido feito em meio à vergonha relacionada ao envolvimento da esposa com o artista.

"Entrei com o pedido de divórcio agora por causa da humilhação. É humilhação na minha cidade, na internet, na TV... então, não há condições de continuar casado com uma pessoa que fez o que ela fez", disse o engenheiro.

Namoro com Eduardo

Mariana foi apontada no último fim de semana como o affair de Eduardo Costa. Segundo o marido, ela teria saído de casa e deixado os três filhos sem motivo, mas o cantor negou as acusações.

"Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai", disse Eduardo em entrevista ao jornal Metrópoles.

Eduardo chegou a relatar que Mariana e Eduardo já estavam separados há três meses, além de ter sido informado que o ex-casal apenas morava no mesmo ambiente familiar.

"O que ele está falando é conversa para boi dormir. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Fico chateado e preocupado pelos filhos. Ela jamais abandonaria os filhos", rebateu.

Desabafo de Mariana

Também em entrevista com Léo Dias, Mariana disse estar se sentindo "linchada" nas redes sociais. Além disso, comentou que a separação não ocorreu como divulgado inicialmente.

"Estão me atacando da forma mais cruel que existe. Me chamam de demônio, desgraçada, de mãe desnaturada e muito mais. E não é nada disso. As pessoas precisam ter empatia. Precisam me ouvir. Nada disso aconteceu, e se tivesse acontecido, qual o direito que elas têm?", pontuou.

A influenciadora contou ainda que o filho mais velho, de 13 anos, está triste com a situação. "Meu filho está sofrendo. A gente conversa de madrugada e ele desabafa comigo", disse.

Mariana contou que, agora, está morando no interior do Espírito Santo, já contratou advogado e deve dar entrada a um processo de calúnia e difamação contra o ex-marido.