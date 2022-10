Mara Pavanelly canta 'Planeta de Cores' com Pabllo Vittar durante show em Fortaleza; assista

A cantora Mara Pavanelly surpreendeu o público em dueto com Pabllo Vittar no evento "Fica Vai Ter Pop, Halloween", no Centro de Eventos do Ceará. Na madrugada de domingo (16), elas cantaram "Planeta de Cores", hit da banda Tropykália.

Em vídeo divulgando por Mara Pavanelly no Instagram é possível ver o bom entrosamento das cantoras.

Nordestina, natural do Maranhão, Pabllo Vittar é fã de várias bandas forró. Em entrevistas, Pabllo sempre exalta a voz de Mara quando questionada sobre grandes nomes da música.

A relação de Pabllo com forró também é presente no próprio trabalho musical. O repertório do álbum "Batidão Tropical", por exemplo, traz a tona todas as vivências com Norte e Nordeste da cantora.

A canção "Triste com T", principal single do álbum, evidencia todo o lado forrozeiro da cantora. Os arranjos eletrônicos confirmam o gosto da intérprete pelo forró dos anos 2000, com metais e percussão marcados.