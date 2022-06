Mara Pavanelly grava EP audiovisual com 8 músicas inéditas em Fortaleza

Os fãs da cantora Mara Pavanelly podem preparar o coração para ouvir novos sucessos da forrozeira. No início de junho, ela gravou um EP audiovisual com oito músicas inéditas. O novo produto da cantora ainda contou com participação de Eric Land e Kadu Martins.

Veja entrevista:

"Esse projeto é todo inédito. Vocês não conhecem nenhuma. As letras falam de situações da atualidade, gosto de mesclar tudo. É um projeto totalmente autoral", detalhou Mara Pavanelly.

Entre as temáticas das composições, o EP trata assuntos como relacionamento, empoderamento feminino, amigos que bebem, entre outras abordagens.