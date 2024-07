Manu Bahtidão atinge o topo do Spotify Brasil com a canção 'Torre Eiffel'; assista

A cantora Manu Bahtidão alcançou um feito importante na carreira musical com a canção "Torre Eiffel". Nesta quarta-feira (31), ela atingiu o primeiro lugar do Spotify Brasil — na playlist "Top 50 Brasil", uma das mais importantes da plataforma. Inserida no streaming em março deste ano, a música já recebeu mais de 930 mil plays.

“Torre Eiffel” foi gravada em parceria com a dupla Guilherme e Benuto e fez parte do DVD “Daqui Pra Sempre”, gravado em Fortaleza (CE). A música conta a história de um relacionamento que chegou ao fim, foi gravada no projeto que mudou a vida de Manu, o audiovisual.

Assista:

“Estou muito feliz com mais esse marco. ‘Torre Eiffel’ é uma música muito especial e os meus fãs abraçaram demais ela, só tenho que agradecer por tudo que vem acontecendo, sem eles nada disso seria possível!", declarou Manu Bahtidão sobre o feito.

Quem é Manu Bahtidão?

Manuella Tenório Rocha, mais conhecida como Manu Bahtidão, é natural da cidade de Major Izidoro, em Alagoas, e tem 36 anos. Aos 14, ela iniciou carreira como cantora profissional, realizando um sonho que surgiu desde os nove.

Em 2005, Manu conquistou espaço no mercado após ter se tornado vocalista de uma banda do ritmo Calypso em Recife, Pernambuco. Em 2009, assumiu o posto de líder da Banda Batidão, que ficou conhecida por mesclar ritmos paraenses como o “melody”.