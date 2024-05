Maiara e Maraisa fazem show no Rio Grande do Sul e doam cachê para vítimas das enchentes

A dupla Maiara e Maraisa se apresentou no domingo (5) em Santa Bárbara do Sul, uma das cidades do Rio Grande do Sul que não sofreu com o impacto climático que assola o estado desde a última semana. Nas redes sociais, um vídeo em que elas justificam o motivo do show acabou viralizando.

“Desculpa, a gente não podia deixar de vir aqui hoje. Não podia deixar de fazer o nosso papel. Com todo respeito, sei que não é fácil, mas a gente não foge à luta”, disse uma das irmãs, sendo aplaudida pelo público que acompanhava o show.

Veja também É Hit Eric Land aposta em mistura de trap com forró em 'Vem Desestressar', feat com MC PH; assista País Aeroporto de Porto Alegre tem voos suspensos por tempo indeterminado

Em outro momento da apresentação, Maiara e Maraisa rezaram um “Pai Nosso”. As irmãs também doaram o cachê para as vítimas das enchentes.

A dupla acabou sendo elogiada e criticada pelo show na internet. “A voz embargada da Maiara, ela estava com um semblante tão abatido, preocupação, tentando encontrar palavras para explicar o que não precisava. A Maraisa teve que segurar a mão dela”, escreveu uma pessoa.

“Muitos fãs da Maiara e Maraisa fazendo questão de massacrar elas e puxando gente de fora da bolha para fazer o mesmo. Essas pessoas não fazem ideia de quantas famílias agradecem por ter esse show hoje e terem conseguido uma movimentação para o comércio da cidade”, justificou outra.

“O agro, lá no Rio Grande do Sul, ignora a catástrofe do estado. Hoje tem show da Maiara e Maraisa, na Feicas (Feira Comercial e Agroindustrial), no município de Santa Bárbara do Sul”, lamentou outra pessoa.