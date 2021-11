Ainda de luto pela morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo, a mãe da cantora, Ruth Moreira, compartilhou no Instagram vídeos do neto Léo, de quase dois anos, nessa quarta-feira (24). O pequeno, que está sob a guarda compartilhada da avó e do pai, Murilo Huff, aparece brincando com uma bola laranja na quadra do condomínio.

Ruth divulgou as imagens do neto correndo de um lado para o outro, ao som de Leãozinho, de Caetano Veloso, na voz de Ana Villela.

Assista:

Mãe de Marília Mendonça compartilha vídeos do filho da cantora jogando bola no condomínio https://t.co/zuYN1AwTCm pic.twitter.com/MUkT8YH7vD — Coluna É Hit (@colunaehit) November 25, 2021

A mãe da cantora sertaneja divide os cuidados de Leo com Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, e já declarou que essa foi a decisão mais acertada para a família, apesar da dor ainda latente.

"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", afirmou Ruth.

Já Huff acrescentou que o filho "terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", disse.

Tragédia

Marília Mendonça morreu aos 26 anos no último dia 5 de novembro, quando o avião em que estava com outras quatro pessoas caiu próximo à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Também faleceram tio e assessor de imprensa dela, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; e o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o co-piloto, Tarcíso Pessoa Viana.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça, outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição de alta tensão da empresa, em Caratinga, em Minas Gerais.

Antes de embarcar, a cantora chegou a postar nas redes sociais um vídeo em que se dirige à aeronave com uma mala e um violão. Depois, surgem imagens de alguns pratos mineiros e quitutes típicos da região, como queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro.

Carreira

Nascida em 22 de julho de 1995, Marília Dias Mendonça se tornou sucesso na música sertaneja ainda no primeiro ano de carreira. Com o tempo, passou a ser conhecida como "rainha da sofrência" devido ao teor de composições em alusão a fins de relacionamentos e à valorização da mulher.

Em 2015, aos 20 anos, a cantora lançou o primeiro álbum, homônimo e ao vivo, em CD e DVD, com músicas de sua própria autoria. Do trabalho, saíram hits como "Sentimento Louco" e "Infiel", esta última uma das mais tocadas no ano seguinte.

Em 2016, Mendonça lançou seu segundo DVD, intitulado "Realidade", gravado em Manaus (AM), com músicas já lançadas e inéditas. Entre as novas canções, "Eu Sei de Cor" virou sucesso nas paradas musicais.

Em 2019, a sertaneja lançou o terceiro DVD da carreira, "Todos Os Cantos". O trabalho foi dividido em três volumes, lançados em meses diferentes daquele ano. Entre os sucessos dessa era, está "Bem Pior Que Eu", "Todo Mundo Vai Sofrer" e "Supera".

Em outubro deste ano, a artista anunciou o "Festival das Patroas", turnê em parceria com as cantoras Maiara e Maraísa. Na sequência de shows, as sertanejas contariam a história da amizade entre elas, iniciada quando todas ainda se dedicavam apenas a compor.