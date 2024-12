Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após turnê que marca 20 anos de carreira

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou, nesta segunda-feira (9), uma pausa na carreira. Os artistas lançaram uma turnê para o ano de 2025, em comemoração aos 20 anos de estrada dos dois. Depois das apresentações, segundo contaram ao jornalista André Piunti, eles pretendem descansar, aproveitar a família e compor.

“Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê toda possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. Estávamos falando sobre isso, são 20 anos e, desde os 18 anos, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho da estrada, para viver a família”, disse Mateus ao canal do jornalista no YouTube.

“Esperamos essa galera que está conosco há tanto tempo, e trazendo gerações novas, com a gente. Estamos cheios de ideias para continuar contando essa história. Mas precisamos nos dedicar a outras coisas. Temos necessidade de viajar menos. Tá vindo mais um filho pro Mateus, eu tenho três pequenos. A gente quer uma descansada na mente”, acrescentou Jorge.

Turnê com 22 shows

As apresentações da turnê de despedida começam em abril, em São Paulo, e vão até 29 de dezembro, em Santa Catarina. A dupla divulgou as datas e os locais das apresentações nas redes sociais. A venda de ingressos, no entanto, ainda não foi liberada para os fãs.

Para a edição comemorativa, a dupla prometeu visuais diferentes de tudo que fizeram, além de uma produção sonora das melhores. Eles reforçaram que o carinho do público jamais vai sair da cabeça: “É uma demanda que vai ficar reprimida. Estão acostumados a nos verem fazer 150 shows num ano. Então vá à turnê, vai ser especial para vocês e para nós também.”