Jorge, da dupla com Mateus, para show e repreende fã que jogou celular no palco

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, interrompeu um show para repreender um fã que jogou um celular em direlçai a dupla.

A situação ocorreu durante apresentação dos artistas no festival Lavras Rodeio, em Minas Gerais, na noite de sexta-feira (17).

"Nunca mais você vai jogar um celular no pálco. Promete para mim? Isso aqui machuca a gente! Imagina eu chegar em casa com um galo na cabeça. Meus filhos vão perguntar 'o que foi papai?' e eu 'Um rapaz jogou o telefone porque queria uma foto e acabou pegando minha cabeça'", disse o sertanejo no palco.

Fãs gravaram o momento e compartilharam nas redes sociais. Após o 'sermão', Jorge garantiu que atenderia o fãs no fim do show e tiraria uma foto.