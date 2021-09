Joelma lança música e clipe vestida de noiva ao lado de namorado recém-anunciado: 'casei, gente'

A cantora Joelma, 47 anos, lançou, nesta sexta-feira (23), a música e o clipe de "Sim", canção escrita por ela para o EP "Isso é Calypso". No entanto, não só os fãs parecem estar animados: a artista disse ter casado com o recém-anunciado companheiro, Everton Martin.

Legenda: Cantora tem pontuado título do novo trabalho em postagens e comentários nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Casei, gente", comentou ela em publicação do colunista Leo Dias no Instagram, alusiva ao lançamento da cantora. No clipe, ela aparece vestida de noiva e troca um beijo com Martin, tratado como "fazendeiro gato" nas redes sociais.

Devido às recorrentes postagens ao lado do bonitão mencionarem a música, os fãs se mantêm céticos quanto à relação. "E eu pensando que era novo amor mesmo", escreveu um seguidor com um emoji de palhaço. "Joelma, finge que sua vida é um clipe e pega ele de verdade", comentou um perfil de fã.

Apesar de a cantora não ter se posicionado diretamente quanto ao relacionamento, o colunista Leo Dias afirmou que a nova relação é recente. Ela estava solteira desde 2018, após mais de um ano ao lado do empresário Alessandro Cavalcante.

Clipe com casamento

No enredo da produção, Joelma interpreta uma personagem em busca do amor, que esbarra em um homem no parque e encontra um novo amor. A partir daí, o par figura em cenas românticas que terminam em uma grande festa de casamento.

Assista:

Ao portal Metrópoles, a cantora classificou a música como "um presente de Deus". "Quando comecei a escrever, eu queria passar uma mensagem de amor, algo que o mundo e as pessoas estão precisando muito. Elas não podem parar de acreditar no amor verdadeiro e no sentimento", disse, complementando que pensou com a equipe em transmitir o sentimento com o clipe.

Gravado no espaço de eventos Quinta da Cantareira, localizado na Serra da Cantareira, em São Paulo, o clipe foi dirigido e roteirizado pela própria cantora, em parceria com Ricardo Lago, segundo o portal. "Foi feito com muito coração por mim e toda minha equipe", pontuou ela.

A nova canção está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal.

