Joelma diz que prefere a 'morte' a voltar com ex em novo projeto

A cantora Joelma movimentou a internet com o anúncio da turnê "Isso é Calypso". Diferentes portais noticiaram o fato, como citando retorno dela na antiga banda. A paraense usou o Instagram para explicar o projeto: “voltar com o ex? Prefiro a morte! Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% o meu”.

Joelma iniciou com Ximbinha a banda Calypso, em 1999. Com o fim da união dos dois em 2015, eles pararam o projeto. Desde então, a briga pela marca segue na Justiça, e até que seja solucionada, nenhum dos dois podem retornar com a banda.

Segundo assessoria da cantora, o novo projeto não tem relação nenhuma com o nome da antiga banda.

A previsão é que a turnê com dançarinos e a banda da cantora comece a percorrer o país em março de 2022.

Ximbinha irritado

O jornal carioca Extra publicou nota do instrumentista Ximbinha sobre o assunto. “Por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos”, diz o comunicado do cantor.

“Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas”, diz o comunicado.

Vale destacar que Joelma, no entanto, pretende usar o nome “Isso é Calypso”, e não Banda Calypso”.

Calipso é um estilo musical afro-caribenho que surgiu em Trinidad e Tobago no século XIX. O estilo, juntamente com o mento da Jamaica e o jump blues dos Estados Unidos em meados dos anos 50, influenciou no surgimento do ska.