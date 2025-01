Copa do Nordeste 2025: ranking de elencos mais valiosos

A fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025 começou com a promessa de uma edição muito disputada. Com cinco participantes na Série A do Brasileiro, uma marca histórica na região, o torneio ganhou competitividade e investimento, com equipes mais robustas e os reforços de maior peso.

Assim, o Diário do Nordeste lista os elencos mais valiosos da atual edição do Nordestão. Os números são do portal Transfermarkt, especializado em definição de valor de mercado no futebol.

Legenda: A Copa do Nordeste de 2025 conta com cinco clubes da Série A do Brasileiro Foto: divulgação / CBF

É evidente que os números não são conclusivos, mas uma estimativa. Apesar disso, indicam um caminho. Após os representantes da elite nacional (Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória-BA), o 6º colocado na lista, por exemplo, é o CRB, que atualmente é a única equipe nordestina na Série B.

Segundo o levantamento, o Bahia tem o plantel mais valioso. Com um investimento do Grupo City na Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube se reforçou na janela e anunciou peças como o atacante Erick Pulga, adquirido junto ao Ceará por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 mi).

Atual campeão, o Fortaleza vem na sequência no ranking com projeção de € 55,8 milhões no plantel e contratações de peso, a exemplo do volante Pol Fernández, ex-Boca Juniors-ARG. O Top-5 é completado por Vitória-BA (€ 28,1 milhões), Ceará (€ 20,1 milhões) e o Sport (€ 17,7 milhões).

Elencos mais valiosos da Copa do Nordeste 2025 (Transfermarkt)