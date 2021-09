Joelma assume namoro com 'fazendeiro gato' e divulga nova música 'Sim'

A cantora Joelma, 47 anos, assumiu namoro com Ewerton Martin, o "fazendeiro gato" que foi especulado como novo affair da artista. O "Sim", porém, não se restringiu à nova relação — a paraense anunciou música com esse título para esta sexta-feira (23).

Legenda: Joelma foi parabenizada por diversos famosos após publicar foto em clima romântico com namorado Foto: reprodução/Instagram

Diversos famosos reagiram com surpresa e felicidade à divulgação do relacionamento. "Muito amor pra vocês", escreveu a apresentadora Eliana. "Todo amor do mundo para vocês", comentou a cantora Tays Reis. A cantora e ex-BBB Pocah aproveitou a deixa para informar a torcida pelo casal: Espero que não seja só pro lançamento porque eu já tô shippando 'Joelton'[apelido com junção dos nomes do casal]".

Assim como a ex-BBB, diversos seguidores de Joelma teorizaram que as postagens da artista se tratam de uma jogada de marketing — nas postagens ao lado do bonitão, feitas na noite dessa quarta (21) e na tarde desta quinta (22), ela pontuou a data de lançamento do novo trabalho.

"Eu achando que realmente era o seu novo amor", comentou um fã com um emoji de palhaço em seguida. "A galera está pensando que é namoro, mas eu acho que é um novo clipe", conjecturou outro. Dada a nova especulação entre os fãs, outro brincou: "Vocês que lutem para oficializar".

De acordo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o namoro é recente, mas tem deixado a cantora bastante feliz. Joelma estava solteira desde 2018, após término de relacionamento com o empresário Alessandro Cavalcante. Os dois ficaram juntos por mais de um ano.

Legenda: Cantora publicou duas postagens ao lado do fazendeiro em menos de 24 horas Foto: reprodução/Instagram

Especulações sobre affair

Os rumores sobre a relação começaram após fãs notarem uma troca de comentários e curtidas entre a cantora e o fazendeiro, morador de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Entre as interações feitas pela artista, estavam emojis de coração e carinhas apaixonadas.

Legenda: Comentário da cantora foi repercutido por diversos seguidores Foto: reprodução/Instagram

As comunicações, inclusive, chegaram a ser retribuídas pelo fazendeiro, que chegou a publicar emojis em postagem de Joelma. A troca de símbolos animou seguidores: "Cheiro de paixão no ar", escreveu um perfil. "Laçou o coração da loira?", indagou outro.

Nova música

Embora as postagens ao lado de Ewerton tenham um tom apaixonado, a artista foi direta em relação à música. "Sim" será lançada às 9h desta sexta, sendo a primeira composição da cantora. "Espero que gostem", escreveu ela no Twitter nesta quinta (22), onde também retuitou diversas mensagens de fãs animados com o lançamento.

Legenda: Nova música é a primeira composta pela cantora Foto: reprodução

A nova canção foi colocada em pré-venda nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal. O clipe da música será lançado no YouTube às 12h.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit