João Gomes vai assinar o primeiro contrato internacional em viagem a Paris

João Gomes passa por ótima fase na carreira. Após gravar o primeiro DVD no mês passado em Recife, e se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio, o cantor está prestes a desembarcar na França para assinar um contrato mundial com a distribuidora musical Belive.

Trata-se do primeiro contrato internacional da carreira do pernambucano. A empresa será a responsável, com exclusividade, pela divulgação dos trabalhos do artista.

“É uma honra ser o primeiro artista brasileiro a assinar um contrato na sede mundial da Belive, em Paris. Lembro-me dos primeiros shows e hoje alcancei a Europa. Incrível olhar para trás e recordar todo o esforço e conquistas que obtive”, disse João.

Pocket show na Deezer

O cantor também recebeu um convite para conhecer a sede mundial da Deezer, plataforma global de streaming de música, com a qual tem parceria, e fará um pocket show na empresa.