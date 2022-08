Ivete Sangalo faz cirurgia após sofrer acidente no exterior

Ivete Sangalo, de 50 anos, foi submetida a uma cirurgia no braço esquerdo nesta sexta-feira (12), em Salvador. A cantora havia quebrado o membro no início deste mês enquanto esquiava no Chile.

"Sucesso total na cirurgia! Mainha tá zero bala", escreveu a baiana nas redes sociais em que aparece deitada em uma maca e com o braço enfaixado.

Legenda: Cantora tranquilizou os fãs após cirurgia Foto: Reprodução/Instagram

Antes do procedimento cirúrgico, a baiana chegou a fazer shows em Recife (PE), gravou um DVD com o Harmonia do Samba, em Lauro de Freitas (BA), um especial de música com Daniela Mercury, em Salvador, e o programa "Pipoca da Ivete", na TV Globo, com uma tala no braço.

Nos bastidores do DVD, inclusive, Ivete foi questionada por Carla Perez sobre o braço engessado. "O que foi isso", perguntou a dançarina. "Surfista da neve", brincou a musa.

Artistas e fãs comentam cirurgia de Ivete

Artistas enviaram mensagens Após a cantora postar a foto do pós-operatório. "Boa recuperação, minha querida", desejou Margareth Menezes. "Rápida recuperação", disse a apresentadora Astrid Fontenelle. "Luz, saúde e paz", escreveu Fafá de Belém.

Os fãs também usaram o espaço para demonstrar carinho pela cantora. "Se cuida, meu amor", disse um. "Fique bem", comentou outra.