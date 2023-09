Ivete Sangalo confessa que já traiu e comenta fim de namoro de Luísa Sonza

A cantora Ivete Sangalo participou, nessa quarta-feira (20), do “Saia Justa”, do GNT, e ao falar sobre o fim do namoro de Luísa Sonza e Chico Veiga, confessou que já traiu.

“Rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Tava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: 'Seguinte, merdou'. Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno”, disse.

A cantora ainda opinou sobre o término do relacionamento da cantora e do influenciador: “Não tenho ideia das entranhas desse relacionamento. Acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito. Não é das nossas contas. Embora Luísa tenha participado a nós, acho que temos que ter esse distanciamento e discernimento para saber até onde vai nossa opinião. Tem coisas que não são da nossa alçada. Não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação”.

Ivete Sangalo é casada com Daniel Cady há mais de 10 anos e tem três filhos com ele: Marcelo, Helena e Maria.