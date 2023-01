Ivete grava novo EP em Salvador já em clima de Carnaval; veja as faixas

A cantora Ivete Sangalo gravou um novo EP, intitulado como "Chega mais", em um evento, nesta quinta-feira (5), na Casa Pia, em Salvador. A estrela convidou mais de 600 fãs, além de amigos e familiares para festejar essa noite calorosa.

Foto: Rafa Mattei/Divulgação

O mini-álbum, que contém 6 novas faixas, estará disponível nas plataformas de áudio no dia 26 de janeiro, mesmo dia em que será disponibilizado o primeiro clipe no Youtube. Os outros vídeos serão lançados intercaladamente até o Carnaval.

A artista baiana celebrou o encontro, onde, segundo ela, cada faixa retrata as sensações e os sentimentos do Carnaval.

“Foi simplesmente um sonho! Faltava esse encontro no início desse ano tão especial, num movimento de preparação para aquele que será o maior carnaval da Bahia de todos os tempos. Quando estou perto de meus zamuris, tudo dá certo!!”.

Veja os lançamentos de Ivete

Cria Da Ivete;

Batucada;

Rua da Saudade;

Vai Ferver;

Se Saia;

Só Love.

TRAJE ESPECIAL

Ivete fez uma parceria com o estilista Marco Gurgel para, juntos, produzirem os figurinos que remetessem às raízes do carnaval e que tivesse referências que misturassem elementos de fantasias antigas com o toque carnavalesco.

Foto: Rafa Mattei/Divulgação

A primeira jaqueta da cantora, de cor preta, foi feita por Michelly X em tempo recorde, especialmente para Ivete usar na gravação. Já a segunda jaqueta, de cor verde, é da Dolce&Gabbana.