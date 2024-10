Irmão de Zezé di Camargo e Luciano é internado com trombose aguda

Welington Camargo, irmão dos cantores Zezé di Camargo e Luciano e candidato a vereador em São Paulo, foi internado nessa terça-feira (1º) com um quadro de trombose aguda na perna, em um hospital de São Paulo. O comunicado sobre o estado de saúde de Welington foi postado nas redes sociais dele.

“Welington está sob os cuidados de uma equipe médica especializada e está recebendo todo o tratamento necessário. Ele se encontra consciente e ansioso para se recuperar rapidamente, a fim de dar continuidade aos seus trabalhos e compromissos com a comunidade. Agradecemos a todos pelo apoio e carinho neste momento”, diz a nota.

Veja também É Hit Zé Neto deve receber alta nesta quarta-feira (2): 'Já melhorei' É Hit Viúva de MC Marcinho é diagnosticada com tumor pela terceira vez

A equipe do político informou, ainda, que ele irá passar por uma ressonância: “Para ver se o abcesso não subiu para o pulmão, porque é perigoso o coágulo. Porém, está medicado com soro, e as dores já deram uma melhorada”, diz a nota.

Welington ficou paraplégico após uma poliomielite aos 2 anos. Ele usa uma cadeira de rodas para se locomover. Além de político, ele já se dedicou à carreira de cantor gospel.