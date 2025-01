Hugo, da dupla sertaneja com Tiago, surpreende internautas ao mostrar resultado de hamornização facial

Hugo, da dupla sertaneja com Tiago, surpreendeu a internet ao revelar resultado de uma harmonização facial. A novidade se tornou aparente na quinta-feira (23), quando o cantor publicou uma selfie em que era possível ver o rosto dele mais afinado e com as sobrancelhas arqueadas.

Aos 42 anos, Hugo compartilha nas redes sociais que está em constante busca de uma melhor autoestima e até chegou a fazer uma lipospiração, em março de 2024. Na época, o cantor chegou a ficar com 66kg depois de um intenso programa de treinos e disse que, depois da lipo, "vai ficar melhor".

Em um vídeo publicado na época, o dono de hits como "Gaguinho" e "Apaixonado" mostrou como estava o próprio corpo após a cirurgia, confira:

A divulgação da nova aparência do sertanejo gerou alguns elogios nas redes sociais. "Ficou lindíssimo… se colocar implante capilar vai tombar demais!!!", comentou um perfil no X (antigo Twitter).

Hugo Alves se tornou famoso em 2004, quando participou da terceira edição do reality "Fama", da TV Globo. Foi nessa mesma edição que ele formou uma dupla sertaneja com outro participante, Tiago Piquilo. Em 2013, os dois apresentaram o programa "Festival sertanejo", no SBT.