Equipe de Luan Santana se manifesta sobre estado de saúde do cantor

A assessoria de imprensa de Luan Santana afirmou ao portal Hugo Gloss que o cantor está bem e desmentiu que ele tenha sido internado às pressas na quinta-feira (23). A informação havia sido divulgada pelo portal Leo Dias.

Segundo o jornalista, o sertanejo teria dado entrada em um hospital de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, após sentir dores na região da barriga causadas por uma suposta infecção no apêndice.

No entanto, a equipe de Luan Santana informou que o sertanejo esteve no Hospital São Luiz Alphaville apenas para exames de rotina, ficando na unidade de saúde somente por duas horas.

Veja também Zoeira Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão da dupla líder Diogo e Vilma Zoeira Sana 2025 parte 1 começa hoje (24)com diversos painéis e atrações

Luan segue trabalhando

Ainda de acordo com a assessoria, o cantor está muito bem, voltou para casa no final da tarde e, no mesmo dia, já cumpriu compromissos de trabalho.

Em junho do ano passado, Luan Santana assustou os fãs após passar mal antes de subir no palco em Divinópolis (MG). O show teve de ser cancelado, e o artista encaminhado a um hospital. Na época, a equipe de cantor confirmou se tratar de uma virose.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.