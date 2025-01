Marília Mendonça, Banda Styllus, Matheus e Kauan: veja lançamentos musicais da semana

Do arrocha ao sertanejo, a semana foi marcada pelo lançamento de diferentes produções musicais nas plataformas digitais. Um DVD da banda Styllus e até feat inédito de Marília Mendonça foram divulgados nos últimos dias.

A coluna É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — selecionou os principais destaques de lançamento da semana.

Feat inédito de Marília Mendonça e Cristiano Araújo

A Som Livre lançou um presente aos fãs dos sertanejos Cristiano Araújo e Marília Mendonça. A gravadora uniu as vozes dos artistas na canção "De Quem é a Culpa?".

Antes de falecer, Cristiano já havia gravado a música e deixado de "gaveta" para lançá-la em um novo projeto. Posteriormente, Marilia regravou a canção para um projeto em homenagem ao sertanejo. Acabou que ambas gravações não foram lançadas e, agora, foram disponibilizadas nos streamings como um dueto dos dois cantores já falecidos.

Matheus e Kauan lançam o primeiro EP do projeto 'Envolvente'

A dupla Matheus e Kauan lançou o primeiro volume do DVD “Envolvente”, que traz como destaque "Ilusão de Ótica", em parceria com a cantora Ana Castela. Além da faixa foco, composta pelo próprio Matheus Aleixo, Hugo Henrique, Victor Reis e Klebin, o EP reúne outras cinco inéditas: a recém-lançada “Me Ama Mesmo”, “Beijei Bebi”, “Aquário”, “Soro de Bar” e “Essa Rua”.

Gravado em outubro no sítio de Matheus, em Hortolândia (GO), o novo DVD da dupla contou com participações especiais, como Ana Castela, Bruno e Marrone e Felipe e Rodrigo. O repertório do projeto inclui 18 músicas inéditas, com arranjos criados pelo produtor Ivan Miyazato, da Miyazato Music, e direção de vídeo assinada por André Caverna.

Hugo e Guilherme lançam EP 'Fuleragem'

Em ritmos nordestinos e ao lado de grandes ícones do forró, a dupla Hugo e Guilherme lançou o EP “Fuleragem”. O projeto gravado em Fortaleza está disponível em todas as plataformas digitais.

Natanzinho Lima, Wesley Safadão e Dorgival Dantas participaram do projeto cujo propósito é apresentar a força da dupla em uma nova vertente para o público do nordeste.

Juntos como dupla desde 2016, Hugo e Guilherme conquistaram o Brasil em 2022 com a canção “Mal Feito”, a mais ouvida no País. Com regravações de grandes sucessos e músicas inéditas, os artistas embarcaram em um repertório que une o sertanejo, forró e arrocha.

Banda Styllus completa 35 com gravação de DVD

A Banda Styllus, ícone do forró das décadas de 1990 e 2000, lançou o audiovisual "Tons de Saudade". O projeto, gravado no estúdio Terra Vista, em Fortaleza, marca uma nova fase da banda e celebra 35 anos de trajetória com uma viagem nostálgica por sucessos atemporais que embalaram gerações e consolidaram o grupo como uma das principais representantes do movimento "Forró das Antigas".

Com uma nova roupagem e a liderança de Iara Maia e Joáb Styllus, cantor que foi integrante de uma das primeiras formações da banda, o projeto homenageia as raízes do forró romântico enquanto renova a energia que conquistou o público ao longo de décadas.

A estreia de "Tons de Saudade" é apresentada em formato de EP com quatro faixas, disponíveis em todas as plataformas digitais e distribuídas pela Sua Música Digital, que recentemente incluiu a Styllus em seu casting exclusivo de artistas.

