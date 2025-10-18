Gusttavo Lima exibe relógio cravejado com mais de 2 mil diamantes

Gusttavo Lima mostrou que tem um closet digno de um verdadeiro imperador. O cantor sertanejo exibiu nesta sexta-feira (18), em suas redes sociais, um dos relógios mais luxuosos de sua coleção: um Patek Philippe Nautilus completamente cravejado com 2.364 diamantes lapidados, avaliado em cerca de 518 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 2,9 milhões.

O modelo, considerado uma joia rara entre os colecionadores, chama atenção pelo mostrador que conta com 283 diamantes brilhantes dispostos em um padrão ondulado, conferindo ainda mais sofisticação à peça.

Além da foto exibindo o relógio, Gusttavo também posou com a esposa, Andressa Suita, com looks de festa. O casal recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. “O casal mais lindo do Brasil!”, escreveu uma fã. “Maravilhosos! Casal perfeito!”, disse outra. “Tem que respeitar o Embaixador e a Embaixadora”, reforçou um seguidor.

Veja também É Hit Gusttavo Lima celebra 35 anos em iate de luxo com diária de R$ 1,2 milhão É Hit Novo carro de luxo de Gusttavo Lima é transportado para Goiânia e chama atenção nas redes sociais

O registro foi feito poucos dias após o cantor viralizar ao promover uma festa em seu hangar particular, na fazenda em Goiás, onde mora com a família. O evento chamou atenção pelo estacionamento de jatinhos dos convidados, que virou assunto nas redes sociais e reforçou o estilo de vida luxuoso do artista.