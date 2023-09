Novo carro de luxo de Gusttavo Lima é transportado para Goiânia e chama atenção nas redes sociais

Quem acompanha o cantor Gusttavo Lima nas redes sociais sabe o quanto o sertanejo é apaixonado por carros de luxo. Nesta terça-feira (19), o mineiro apareceu com uma Rolls Royce Cullinan Performance Spofec Overdose e chamou atenção dos fãs.

Segundo sites especializados na venda de automóveis, o modelo de veículo que o cantor adquiriu — dependendo do ano e dos acessórios — pode custar de R$ 4,3 milhões a R$ 7,7 milhões.

Uma informação revelada pelo amigo do cantor em publicação no Instagram é que o veículo foi transportado de Minas Gerais para Goiás a pedido do sertanejo.

"O Embaixador Gusttavo Lima mandou que fosse encaminhado pra Goiânia, o chefe autorizou! Quem sou eu pra dizer não", contou Fernando Duran.

Veja imagens internas do veículo:

Legenda: Parte interna de veículo Roll Royce Cullinan Novitec de Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Guarda-volumes de Roll Royce Cullinan Novitec Foto: Reprodução/Instagram

A concessionária de automóveis de luxo chegou a detalhar informações sobre o veículo do sertanejo.

"A essência da personalização: Rolls-Royce Cullinan Novitec eleva o luxo e desempenho! Uma transformação que amplia a carroceria, realçando ângulos e criando uma aparência marcante. Com para-lamas alargados e rodas forjadas SP2 de 24”, a personalização também mergulha sob o capô, onde o V12 Biturbo ganha um novo nível de potência - 685CV! Isso diminui o tempo de 0 a 100km/h para apenas 4.9 segundos", informou a concessionária.