Gusttavo Lima encerra contrato com frigorífico que criou 'Picanha Mito' de Bolsonaro

O cantor Gusttavo Lima não tem mais relação comercial com a marca FG - Frigorífico Goiás, desde maio deste ano. A informação foi divulgada pela produtora e assessoria de imprensa do sertanejo, nesta segunda-feira (11). A empresa é conhecida por criar a "Picanha Mito", em homenagem a Jair Bolsonaro.

O cantor também era um dos sócios do estabelecimento e, segundo sua assessoria de imprensa, não possui mais nenhum vínculo.

"A Balada Music e a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima comunicam que o artista encerrou em 24/05/2022 os trabalhos de divulgação da marca FG - Frigorífico Goiás. Na data se deu o encerramento do contrato de imagem do artista com a empresa", informou a equipe do cantor em nota enviada ao Diário do Nordeste.

Franqueados

Até dezembro de 2021, Gusttavo Lima teve um bom retorno com a marca de carnes. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, o sertanejo comemorou ter vendido 200 franquias do negócio em 12 horas, e informou ainda que cada franquia estava avaliada em R$ 500 mil.

Apesar do fim do contrato, o rosto de Gusttavo Lima ainda aparece em peças de divulgação do frigorífico na aba "Seja Franqueado" no site do estabelecimento.