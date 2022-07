Cantora da banda Forró dos Plays cai do palco durante show no Piauí; veja queda

A cantora Allane Lopes, integrante da banda Forró dos Plays, virou assunto nas redes sociais após cair do palco durante show em São Francisco do Piauí (PI), na sexta-feira (9). A queda aconteceu na execução da primeira música da apresentação.

No Instagram, Allane publicou três vídeos explicando sobre o estado de saúde dela e o motivo da queda.

Veja queda de cantora e explicação sobre ocorrido em show:

"O que aconteceu foi que tinha um tecido embaixo do palco, acredito que para cobrir a parte de baixo do palco, que fica aberta. Esse tecido era preto e, na maioria das vezes, o palco é preto, então eu realmente não prestei atenção nisso e eu achei que fosse uma extensão do palco, pois estava no mesmo nível do palco e eu só fiz ir para frente. Quando eu vi, foi em questão de segundos, eu já estava lá no chão", disse a cantora.

Ainda segundo Alanne, apesar do susto, ela não sofreu ferimentos e retornou a apresentação após receber atendimento médico. "Eu não tive nenhum um arranhão. Para glória de Deus, foi um livramento".

A banda Forró dos Plays surgiu em meados dos anos 2000, em Fortaleza. A formação atual de vocalistas grupo é composta por Allane Lopes, Dayse Santana e Marquinho

"Logo em seguida eu voltei, esperei o susto passar, chorava muito, estava nervosa, realmente foi um susto muito grande, mas depois de alguns minutos eu voltei para o palco", declarou Allane.