Fã de Joelma chora ao ser destratado por cantora após ganhar sorteio

Após viajar por cerca de 14 horas para se encontrar com a cantora Joelma, um fã se sentiu destratado por ídola e chorou. O caso aconteceu na noite do último sábado (9), antes do show da artista na Arena Castelo Show, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo. As informações são do site Em Off.

O admirador, que não quis ser identificado, havia ganhado um sorteio que dava direito a uma foto com ela. Então, decidiu fazer o percurso de Goiás até o estado paulista visando o encontro com Joelma.

No entanto, ao abordar a artista nos bastidores do show, teve a foto negada. “Joelma, eu viajei 14 horas, tira uma foto comigo”, pediu ele.

Em resposta, Joelma disse: “ou eu atendo você ou faço show, e aí?”. A conversa foi registrada em um vídeo.

Ainda conforme o Em Off, o jovem realizou um teste de Covid-19 antes de encontrar com Joelma. O resultado deu negativo.

Recuperação das sequelas de Covid-19

A assessoria de imprensa de Joelma apontou que a artista não atendeu fãs em seu camarim devido a uma ordem médica.

“A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show ela não teve autorização médica para atendimento no camarim", apontou, em nota.

A equipe ainda reiterou que "a artista realizou um show de quase 2 horas para o público presente", concluíram.

