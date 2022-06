Joelma perde equilíbrio e cai com pernas para cima em show na Bahia; assista

A cantora Joelma deu um susto nos fãs que acompanhavam show de São João na cidade Medeiros Neto (BA), no domingo (19). Ela perdeu o equilíbrio ao dançar a música "Anjo" e caiu de pernas para cima.

O momento da queda foi registrado pela transmissão do evento. Com bom humor, ela ficou no chão por alguns segundo e riu da situação.

Veja momento de queda em palco:

Ao fim da execução da canção, Joelma comentou o episódio e fez uma comparação da queda com a vida. "A vida é uma coreografia. Você cai, aí você levanta e aí faz tudo de novo".

Nos últimos meses, Joelma chamou atenção da internet pela fisionomia após internação contra a Covid-19. Ela ficou com algumas sequelas decorrentes da enfermidade. A cantora, diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, teve alta no último sábado (11).