Gusttavo Lima é condenado novamente por citar número de celular em música

O cantor Gusttavo Lima foi condenado novamente por divulgar o número de uma pessoa em uma canção. Ele terá de pagar R$ 48 mil em indenização a uma moradora de Pato Branco, no interior do Paraná, que teve o telefone acidentalmente divulgado na música "Bloqueado". A paranaense processou o artista afirmando que recebeu "uma multidão de ligações".

Conforme o portal Uol, a mulher sofreu "sérios prejuízos psicológicos diante da importunação de sossego vivenciada". Ela chegou a pedir que Gusttavo parasse de cantar a música e que o número fosse retirado da letra, mas o juiz não aceitou.

Segundo a assessoria do sertanejo, já foi dada entrada em um recurso contra a condenação. "Como já mencionamos anteriormente, é importante ressaltar que Gusttavo Lima é apenas o intérprete da música 'Bloqueado'. Os compositores são pessoas que criam a obra e inseriram um número aleatório, sem indicar quem seja, muito menos o DD".

A nota da equipe do cantor enviada ao Uol cita ainda "liberdade de expressão do pensamento consagrada em nossa Carta Magna". A música é uma composição de Rodrigo Reis, Renno Poeta e Kinho Chefão.

Segunda condenação

Em junho, Gusttavo Lima foi sentenciado a pagar R$ 50 mil a uma moradora da cidade de São Paulo pelo mesmo motivo. O número dela foi divulgado em uma música do artista, fazendo com que os fãs ligassem insistentemente para ela.

Assim como na nova condenação, Lima informou que vai recorrer da decisão da Justiça.

Além das condenações, há outros casos de pessoas lesadas pela divulgação do número, todas com o mesmo telefone de "Bloqueado". Há o caso de um servidor público de Roraima, uma vendedora que mora em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, e um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo.

