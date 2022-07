Gusttavo Lima rejeita conciliação em processo que responde por número de celular citado em música

Gusttavo Lima rejeitou conciliação na ação em que é processado pela divulgação de um número de telefone em um trecho da música “Bloqueado", hit do sertanejo. O autor da ação é um servidor público de Roraima, que pede uma indenização de R$ 48,4 mil. As informações são do G1.

O homem alega na ação que, por causa da canção, recebe muitas ligações e mensagens.

A posição do cantor foi apresentada à Justiça por advogados durante uma audiência de conciliação nessa terça-feira (12). O advogado de Lima contestou o processo e, durante a audiência, não apresentou nenhuma proposta de acordo, citando que o artista não possuía interesse em tentativa de conciliação.

Gusttavo Lima não participou da audiência, que ocorreu por videoconferência.

Ligações e mensagens com trechos da música

A ação tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. O servidor alega que recebe quase todos os dias inúmeras ligações e mensagens com trechos da música. A situação é mais frequente nos fins de semana.

Legenda: Homem recebe mensagens de fãs de Gusttavo Lima Foto: Arquivo Pessoal

A canção, uma das mais tocadas no primeiro semestre de 2022, narra a história de um homem apaixonado que tenta contato com um amor antigo, mas se lembra que foi bloqueado. O número de telefone é citado no refrão da música. A faixa, no entanto, não cita o DDD de nenhuma região do país.

A defesa alegou que Gusttavo é apenas o intérprete da música e não poderia fazer alterações na obra, como a exclusão do contato. A música tem composição de Renno Poeta, Rodrigo Reys e Kinho Chefão.

Ao término da audiência, a ação foi disponibilizada para que o juiz decida sobre o pedido de indenização do servidor.

Outros casos

Além do servidor público de Roraima, passam pela mesma situação uma vendedora que mora em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, e um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo. Todos têm o mesmo número da música.

Na canção, o número do telefone é citado nas frases antes do refrão. O clipe foi lançado em novembro de 2021 e já tem mais de 156,7 milhões de visualizações no canal oficial de Gusttavo Lima no YouTube.