Servidor público processa Gusttavo Lima e pede indenização por número citado em música 'Bloqueado'

Um servidor público de Boa Vista (RR) vive o pesadelo de receber mensagens indesejáveis por conta de uma música do cantor Gusttavo Lima. Na canção "Bloqueado", o número do homem, que tem o DDD de Roraima, é citado na letra. Ele recorreu à Justiça pedindo que o sertanejo pague indenização de R$ 48,4 mil por danos morais.

Apesar da situação incomoda, a música não cita o DDD de nenhuma região do país. Na canção, Gusttavo Lima diz uma sequência numérica que coincidiu com o contato do servidor de Roraima.

Veja clipe:

Em "Bloqueado", Gusttavo Lima conta a história de um homem apaixonado que tenta contato com um amor antigo, mas se lembra que foi bloqueado. No refrão da música, o número de telefone é citado.

A ação movida contra o cantor tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima. A defesa alega que o número de telefone foi inserido indevidamente na música interpretada pelo cantor e cita que a situação "não se trata apenas de um mero aborrecimento"

Em entrevista ao G1, o servidor público (identidade preservada) relatou que tem o mesmo número citado na música há pouco mais de 10 anos. Após pensar sobre o assunto, ele considerou injusto, após tanto tempo, se desfazer do contato.

Audiência de conciliação agendada

Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para dia 12 de julho e deve acontecer por videoconferência.

Uma intimação já foi enviada para Gusttavo Lima no endereço dele em Goiânia (GO), onde o cantor tem residência.