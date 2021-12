Gusttavo Lima e Andressa Suita passeiam de iate com filhos no Rio de Janeiro

O sertanejo Gusttavo Lima e a influenciadora digital Andressa Suita passaram mais um dia em estadia no Rio de Janeiro após evento do cantor. Nesta segunda-feira (27), eles foram flagrados com os filhos em uma volta pela Baía de Guanabara no iate de luxo do mineiro.

Gusttavo anunciou a separação de Andressa em outubro do ano passado. Rumores de que o casal teria retornando relacionamento circulam desde o começo de 2021.

Apesar de terem sido fotografados juntos diversas vezes, os pais de Samuel e Gabrieloficialmente a volta.

Gusttavo comprou em junho do ano passado, por R$ 25 milhões, o iate Lady Laura IV , do rei Roberto Carlos. A embarcação, um motor Yacht Fancon 115, possui 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros

Andressa Suita chegou a publicar uma série de fotos em passeio de iate.

Nos próximos dias, Gusttavo Lima realiza eventos em Florianópolis (SC), Barra Grande (BA), Salvador (BA), Maceió (AL) e Tibau do Sul (RN).