Gusttavo Lima cancela participação em gravação do DVD de Nattan

O cantor Gusttavo Lima cancelou a participação na gravação do DVD de Nattan, marcada para a noite desta quinta-feira (3), em Fortaleza. O sertanejo alegou que a tripulação do artista não conseguiu chegar a tempo.

O show, cuja programação começou às 19h, é gratuito e aberto ao público, no Aterro da Praia de Iracema. As demais participações estão confirmadas, segundo comunicado da produtora de Lima - enviado já nesta noite.

"A Balada Eventos, responsável pela carreira de Gusttavo informou que a tripulação do artista não conseguiu chegar ao destino, o que impossibilita a decolagem", diz a nota.

"Nattan e toda sua equipe sentem pelo imprevisto. O espetáculo seguirá normalmente aberto ao público no Aterro da Praia de Iracema com a presença de Mari Fernandez, Xand Avião e Diego & Victor Hugo, e principalmente com o público que irá fazer desta noite a mais especial de todas", finalizou.

"O Fantástico Mundo de Nattan"

Legenda: Palco gigante foi montando no Aterro da Praia de Iracema Foto: Reprodução/Instagram

O primeiro DVD de Nattan, "O Fantástico Mundo de Nattan", é gravado nesta quinta, em Fortaleza. O evento tem corpo de dançarinos e cenários teatrais para simular diferentes universos imaginários.

O trabalho de produção e direção criativa é assinado por André Gress. No Instagram, o cantor chegou a soltar alguns spoilers do cenário, como a fantasia de um sapo e cartas gigantes de um baralho.