Guns N’ Rose em forró? Calcinha Preta e Brucelose gravaram versões; escute

Com o anúncio da turnê do grupo Guns N’ Roses no Brasil, a memória afetiva de muitos fãs de forró despertou para as diferentes versões em forró de hits da banda. Duas músicas conhecidas pelos forrozeiros são das bandas Calcinha Preta e Brucelose.

A canção "November Rain", hit lançado de 1992, ganhou a versão "Eu Me Apaixonei" da banda Calcinha Preta em 2008.

Já o hit "Sweet Child O’ Mine", lançada no álbum de estreia em estúdio, Appetite for Destruction (1987), virou "Te Quero Mais" nas vozes da banda Brucelose de 2002.

Ao longo dos anos, a prática de transformar sucessos internacionais em versões de forró se consolidou como uma marca do gênero, especialmente entre bandas do forró eletrônico.

Grupos como Calcinha Preta, Mastruz com Leite e Desejo de Menina ficaram conhecidos por adaptar canções de artistas globais, dando a elas sanfona, zabumba e o ritmo acelerado característico.

De Scorpions a Rihanna

O rock do Scorpions, por exemplo, ganhou nova vida quando músicas como “Still Loving You” e “Wind of Change” foram reinterpretadas por bandas de forró romântico, mantendo a carga emocional das versões originais, mas com uma estética tipicamente nordestina.

Da mesma forma, baladas de grupos como o Air Supply se tornaram presença constante em repertórios de forró das décadas de 1990 e 2000. Clássicos como “Making Love Out of Nothing at All” e “All Out of Love” foram adaptados por bandas como a Calcinha Preta, reforçando a tendência de transformar hits internacionais em faixas de grande apelo popular no Brasil.

Na última década, até artistas contemporâneos como Rihanna tiveram músicas revisitadas no ritmo nordestino — como "Umbrella", que virou "Se Não Valorizar" em versão de Solange Almeida. Essas releituras, muitas vezes informais, ajudaram a aproximar públicos distintos e demonstraram a capacidade do forró de dialogar com a música global sem perder a identidade.