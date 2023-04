Gabi Martins escapa de acidente de carro e passa por temporal: 'nunca vi isso'

A cantora e ex-BBB, Gabi Martins, usou o Instagram para contar sobre o 'livramento' que viveu nesta sexta-feira (28), após temporal, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ela escapou de um acidente de carro que amigas tiveram no mesmo dia.

Gabi iniciou o relato contanto a surpresa do evento climático. "Nunca vi isso na minha vida, parecia um tornado. Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto", falou nos Stories. "Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento", continuou.

A ex-BBB 20 contou que ouviu o barulho de árvores caindo próximo ao carro. "Eu escutava o barulho das árvores caindo. Eu estava sentindo que não era para ir...Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando. Estava com medo das árvores caírem no carro", contou.

Acidente de carro

As amigas de Gabi saíram mais cedo do local para irem a um rodeio e acabaram sofrendo um acidente de carro. A cantora iria sair com as amigas, mas resolveu ir com o motorista pessoal.

Legenda: Gabi Martins escapou de acidente de carro com amigas Foto: Reprodução/Instagram

"Elas foram mais cedo e uma carreta bateu no carro delas. Então, graças a Deus, elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", finalizou.