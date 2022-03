Forrozeiras homenageiam vozes femininas em apresentação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, inicia a programação de março com grandes nomes do forró. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o local recebe a apresentação musical "Meninas do Nordeste" na sexta-feira (4), às 19h.

O show marca a reabertura do Teatro Dragão do Mar ao público, após mais uma pausa para enfrentamento ao avanço da pandemia do novo coronavírus e de outras síndromes gripais.

Veja trecho de show:

No repertório, sucessos imortalizados nas vozes de Elba, Rita de Cássia, Lucy Alves, Marinês, Clemilda, Mariana Aydar e outros grandes intérpretes e compositores nordestinos.

Dani Campelo, inconfundível voz que por muitos anos esteve à frente das bandas Styllus e Aquarius, e que também assina a direção executiva do show, e Lenna do Valle, grande cantora cearense e compositora que teve letras gravadas por nomes consagrados como Aviões do Forró e Solange Almeida, prometem emocionar os expectadores do show.

Lançamento musical

Além de grandes clássicos da música nordestina que conquistaram o país, as artistas lançam a autoral "O amor é como um pandeiro", composição de Lenna do Valle e Camila Barros e o clipe da música, que conta com roteiro de Henrique Gonzaga, edição e captação de Paulo Rogério e produção geral de Dani Campelo.

As cantoras serão acompanhadas pela sanfona de Nonatinho do Acordeon e delicadeza do violino de Paulo Brito, pelo violão de David Simplício, swing pulsante do triângulo, ritmo de William Gladson e o pulso marcante do baixo de Jorge Alex.

Em conformidade com o decreto estadual vigente, a apresentação permanecerá limitada a 250 lugares e o acesso ao Teatro estará condicionado à apresentação do passaporte sanitário completo para maiores de 12 anos, há pelo menos 15 dias, e do documento de identificação com foto, além do uso de máscara. Mais informações no site www.dragaodomar.org.br.