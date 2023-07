Foliãs encontram Bell Marques em Salvador às vésperas de assiti-lo no Fortal

Duas mulheres encontraram Bell Marques em Salvador (BA), na noite desta quarta-feira (19), na véspera de assistí-lo no Fortal 30 anos, na capital cearense.

O cantor estava correndo na orla de Salvador quando foi reconhecido pelas fãs. As foliãs chegaram a pedir um carro de aplicativo para poder alcançá-lo.

"Aconteceu um fato engraçadíssimo. Eu passei por duas mulheres e elas me reconheceram quando eu já tava longe. Elas gritaram, mas eu já tava longe. Pois é, aí elas pegaram um Uber, vieram atrás me mim, me encontraram, pediram para tirar uma foto", contou Bell em seu perfil do Instagram.

As fãs revelaram ao artista que irão viajar para Fortaleza para assisti-lo em dois blocos, um deles na quinta-feira (20). "O mais legal é que ela tá indo para o Fortal. E o motorista do Uber aproveitou e também tirou uma foto comigo. Vão sair no Vumbora e no Siriguella", disse o artista.

Fortal 30 anos

Um dos nomes mais tradicionais da micareta, Bell terá blocos nos quatro dias de festa. O Fortal 30 anos ocorre entre esta quinta-feira (20) e domingo (23).

A festa também tem outros grandes nomes, como Ivete Sangalo, Leo Santana, Claudia Leitte, Nattan e Felipe Amorim.